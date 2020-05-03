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Ціна на електроенергію у вихідні 1-3 травня зросла на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 тра, 2020 14:17
На рынке электроэнергии такой бардак творится. Стыдно за Президента. Стыдно за себя и свой голос.
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777serg87
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Додано: Вів 05 тра, 2020 14:26
777serg87 написав:
На рынке электроэнергии такой бардак творится. Стыдно за Президента. Стыдно за себя и свой голос.
Развели как котят
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