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Ціна на електроенергію у
вихідні 1-3 травня зросла на...

Ціна на електроенергію у вихідні 1-3 травня зросла на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:17

На рынке электроэнергии такой бардак творится. Стыдно за Президента. Стыдно за себя и свой голос.
777serg87
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:26

  777serg87 написав:На рынке электроэнергии такой бардак творится. Стыдно за Президента. Стыдно за себя и свой голос.

Развели как котят
Vint
 
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