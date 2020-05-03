Ціна на електроенергію у вихідні 1-3 травня зросла на...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 тра, 2020 14:17
На рынке электроэнергии такой бардак творится. Стыдно за Президента. Стыдно за себя и свой голос.
Додано: Вів 05 тра, 2020 14:26
Додано: Вів 05 тра, 2020 14:36
Даже не стоит ломать руки по этому поводу, абсолютно все равны и Зе и По и Ю и остальной ылитный бомонд. Почти 30ка высасывания из страны последнего, посему свой стыд следующий раз стоит оставить дома, наверное самый реальный протест против всего, чтобы себя не грызть - это уже не даст абсолютно ничего.
А цену на электроэнергию стоит повышать каждый выходные - так эффективнее.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 14:53
оно то так, но почему было не сменить парашенковский курс? ведь для этого люди и голосовали за клоуна.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 10:11
Ай, как же так, рассекретили стратегическую инфу ?
Все время твердят, что население слишком мало платит за электричество, а оказывается, что промышленность платит ещё меньше...
Мне доводилось видеть счета за электроэнергию по квартире по 3.6 за кВт
А это в 3 раза больше, чем после "повышения" для промышленности....
Додано: Сер 06 тра, 2020 11:09
Спасибо Пороху и дорогому Ренату Леонидовичу! ну и Зе, конечно, что не может (или не хочет?) остановить приватизацию прибылей и национализацию убытков.
Либертарианец
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