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Ціна на електроенергію у
вихідні 1-3 травня зросла на...

Ціна на електроенергію у вихідні 1-3 травня зросла на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:17

На рынке электроэнергии такой бардак творится. Стыдно за Президента. Стыдно за себя и свой голос.
777serg87
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:26

  777serg87 написав:На рынке электроэнергии такой бардак творится. Стыдно за Президента. Стыдно за себя и свой голос.

Развели как котят
Vint
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:36

  Vint написав:
  777serg87 написав:На рынке электроэнергии такой бардак творится. Стыдно за Президента. Стыдно за себя и свой голос.

Развели как котят

Даже не стоит ломать руки по этому поводу, абсолютно все равны и Зе и По и Ю и остальной ылитный бомонд. Почти 30ка высасывания из страны последнего, посему свой стыд следующий раз стоит оставить дома, наверное самый реальный протест против всего, чтобы себя не грызть - это уже не даст абсолютно ничего.

А цену на электроэнергию стоит повышать каждый выходные - так эффективнее.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:53

  summacut написав:
  RomanTik написав:Очередная "перемога" зергов.


Справедливости ради стоит отметить, что тема активно начала развиваться при параше.

оно то так, но почему было не сменить парашенковский курс? ведь для этого люди и голосовали за клоуна.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 10:11

Ай, как же так, рассекретили стратегическую инфу ?
Все время твердят, что население слишком мало платит за электричество, а оказывается, что промышленность платит ещё меньше...

Мне доводилось видеть счета за электроэнергию по квартире по 3.6 за кВт
А это в 3 раза больше, чем после "повышения" для промышленности....
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 11:09

  aleksandr-musienko написав:И в итоге имеем самую дорогую электроэнергию в Европе.

Спасибо Пороху и дорогому Ренату Леонидовичу! ну и Зе, конечно, что не может (или не хочет?) остановить приватизацию прибылей и национализацию убытков.
Либертарианец
Jorj
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