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Мінсоцполітики розробляє
накопичувальну пенсійну систему

Мінсоцполітики розробляє накопичувальну пенсійну систему
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 15:07

Мінсоцполітики розробляє накопичувальну пенсійну систему

Пропонуємо до обговорення:
Безпека накопичень має гарантуватись законодавчо встановленими механізмами роботи системи.

Дивися повний текст Мінсоцполітики розробляє накопичувальну пенсійну систему.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 15:07

Я пише уже в третє. Мною сплачувались із заробітної плати пенсійні внески з 1991 по 2005 роки, які я планувала отримати після виходу на пенсію як 13 пенсія. Коли мені стало відомо, що ПФУ виплачує ці внески чиновникам, то я звернулась в Іллінецьке об'єднання ПФУ Вінницької обл. Мені відмовлено. Тепер знову хочуть взути працездатне населення районного рівня, щоб сплачували внески,які пенсійний фонд направить на своє утримання. Так ,що українці думайТЕ.
ponura52
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