Безпека накопичень має гарантуватись законодавчо встановленими механізмами роботи системи.
Дивися повний текст Мінсоцполітики розробляє накопичувальну пенсійну систему.
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Додано: Пон 04 тра, 2020 15:07
Мінсоцполітики розробляє накопичувальну пенсійну систему
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінсоцполітики розробляє накопичувальну пенсійну систему.
Додано: Пон 04 тра, 2020 15:07
Я пише уже в третє. Мною сплачувались із заробітної плати пенсійні внески з 1991 по 2005 роки, які я планувала отримати після виходу на пенсію як 13 пенсія. Коли мені стало відомо, що ПФУ виплачує ці внески чиновникам, то я звернулась в Іллінецьке об'єднання ПФУ Вінницької обл. Мені відмовлено. Тепер знову хочуть взути працездатне населення районного рівня, щоб сплачували внески,які пенсійний фонд направить на своє утримання. Так ,що українці думайТЕ.
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