Крім того, забороняється збільшувати процентну ставку.
Дивися повний текст Споживчі кредити звільнять від пені і штрафів до кінця червня.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 тра, 2020 15:25
Споживчі кредити звільнять від пені і штрафів до кінця...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Споживчі кредити звільнять від пені і штрафів до кінця червня.
Додано: Пон 04 тра, 2020 15:25
Но у мфо наверное другие законы им наплевать что и кто утверждает как насчитывали проценты так и насчитывают видно им законы не писаны
|