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Споживчі кредити звільнять від
пені і штрафів до кінця...

Споживчі кредити звільнять від пені і штрафів до кінця...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 15:25

Споживчі кредити звільнять від пені і штрафів до кінця...

Пропонуємо до обговорення:
Крім того, забороняється збільшувати процентну ставку.

Дивися повний текст Споживчі кредити звільнять від пені і штрафів до кінця червня.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 15:25

Но у мфо наверное другие законы им наплевать что и кто утверждает как насчитывали проценты так и насчитывают видно им законы не писаны
alenaprot3333
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 17:04

каждый день звонят мфо и суммы скаждым днем больше и больше угрозы все сильнее и сильнее манивео при теле 8000 уже 16000насчитали за время карантина
warwara527
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