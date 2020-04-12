Крім того, забороняється збільшувати процентну ставку.
Дивися повний текст Споживчі кредити звільнять від пені і штрафів до кінця червня.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 тра, 2020 15:25
Споживчі кредити звільнять від пені і штрафів до кінця...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Споживчі кредити звільнять від пені і штрафів до кінця червня.
Додано: Пон 04 тра, 2020 15:25
Но у мфо наверное другие законы им наплевать что и кто утверждает как насчитывали проценты так и насчитывают видно им законы не писаны
Додано: Вів 05 тра, 2020 17:04
каждый день звонят мфо и суммы скаждым днем больше и больше угрозы все сильнее и сильнее манивео при теле 8000 уже 16000насчитали за время карантина
Додано: Сер 06 тра, 2020 07:19
Кредитные организации
Многа кредитных организации дзонят.. Требуют деньги.. У меня у "е гроши" з 8000 грн уже по штрафах пенях и других неустойках 18000грн.. Я незнаю что делать.. Ани выше Вашых законов..
|