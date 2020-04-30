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Польща частково відновлює
видачу віз для українців

Польща частково відновлює видачу віз для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 15:31

Польща частково відновлює видачу віз для українців

Пропонуємо до обговорення:
З 4 травня польські консульства в Україні поновлюють видачу віз, однак діють деякі обмеження на видачу.

Дивися повний текст Польща частково відновлює видачу віз для українців.
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Скоро опять рабы хлынут на плантации
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