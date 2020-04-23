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Протест під КМДА: Кличко дозволив продавати «каву із собою»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 тра, 2020 16:02
Пропонуємо до обговорення:
Представники малого бізнесу, які працюють у сфері мобільного харчування, 4 квітня протестували під будівлею Київської міської державної адміністрації, вимагаючи дозволити їм продавати «каву із собою».
Дивися повний текст Протест під КМДА: Кличко дозволив продавати «каву із собою»
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Додано: Пон 04 тра, 2020 16:02
А если бы не пришли и не требовали??? Так и сидели без денег дальше.когда научимся требовать ,а не ждать милости от вельмож при власти.
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