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З України йде сервіс з
доставки їжі Uber Eats

З України йде сервіс з доставки їжі Uber Eats
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 16:09

З України йде сервіс з доставки їжі Uber Eats

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі компанії.

Дивися повний текст З України йде сервіс з доставки їжі Uber Eats.
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