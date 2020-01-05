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З України йде сервіс з доставки їжі Uber Eats
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 тра, 2020 16:09
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі компанії.
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Додано: Пон 04 тра, 2020 16:09
Не ложится их бизнес модель на Украинские реалии!
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