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З України йде сервіс з
доставки їжі Uber Eats

З України йде сервіс з доставки їжі Uber Eats
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 16:09

З України йде сервіс з доставки їжі Uber Eats

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі компанії.

Дивися повний текст З України йде сервіс з доставки їжі Uber Eats.
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Не ложится их бизнес модель на Украинские реалии!
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Сумки что-ли закончились?
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Во время, когда все сидят дома, и, казалось бы, доставка еды на дом должна бумировать, - она закрывается.

А почему? А потому что у людей нет денег на доставку. И часто на еду тоже (особенно ресторанную)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 12:52

  Вкладчик1234 написав:Во время, когда все сидят дома, и, казалось бы, доставка еды на дом должна бумировать, - она закрывается.

А почему? А потому что у людей нет денег на доставку. И часто на еду тоже (особенно ресторанную)

Ресторанная еда по ресторанным ценам из пластиковых судочков? -- ну такэ...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 12:57

  _hunter написав:
  Вкладчик1234 написав:Во время, когда все сидят дома, и, казалось бы, доставка еды на дом должна бумировать, - она закрывается.

А почему? А потому что у людей нет денег на доставку. И часто на еду тоже (особенно ресторанную)

Ресторанная еда по ресторанным ценам из пластиковых судочков? -- ну такэ...

А в чём ещё есть пиццу, крылышки, бургеры, картошку, и всякие суши-ролы и т.п.?
До карантина их заказывали. Почему перестали?

А всякие фуа-гра и до кризиса не сильно на доставку заказывали
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:21

Убер фуфло. Пробовал пользоваться, отказался. Идея вроде интересная, но реализация не учитывает моих украинских национальных типичных предпочтений - не люблю, когда тебя пытаются наипать бездари и лохи по жизни.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:25

Вкладчик1234
Ну Глово же нормально работает и расширяется
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:27

  buratinyo написав:Убер фуфло. Пробовал пользоваться, отказался. Идея вроде интересная, но реализация не учитывает моих украинских национальных типичных предпочтений - не люблю, когда тебя пытаются наипать бездари и лохи по жизни.

Исходя из политики самого государства бизнес здесь один - быстро навариться.
Перспектива мало кого интересует, потому как даже местные здесь временные.
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