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З України йде сервіс з доставки їжі Uber Eats
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 тра, 2020 16:09
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі компанії.
Дивися повний текст З України йде сервіс з доставки їжі Uber Eats
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Додано: Пон 04 тра, 2020 16:09
Не ложится их бизнес модель на Украинские реалии!
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Додано: Пон 04 тра, 2020 22:07
Убер просто жлобы.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 12:36
Сумки что-ли закончились?
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Додано: Вів 05 тра, 2020 12:45
Во время, когда все сидят дома, и, казалось бы, доставка еды на дом должна бумировать, - она закрывается.
А почему? А потому что у людей нет денег на доставку. И часто на еду тоже (особенно ресторанную)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 05 тра, 2020 12:52
Вкладчик1234 написав:
Во время, когда все сидят дома, и, казалось бы, доставка еды на дом должна бумировать, - она закрывается.
А почему? А потому что у людей нет денег на доставку. И часто на еду тоже (особенно ресторанную)
Ресторанная еда по ресторанным ценам из пластиковых судочков? -- ну такэ...
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_hunter
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Додано: Вів 05 тра, 2020 12:57
_hunter написав: Вкладчик1234 написав:
Во время, когда все сидят дома, и, казалось бы, доставка еды на дом должна бумировать, - она закрывается.
А почему? А потому что у людей нет денег на доставку. И часто на еду тоже (особенно ресторанную)
Ресторанная еда по ресторанным ценам из пластиковых судочков? -- ну такэ...
А в чём ещё есть пиццу, крылышки, бургеры, картошку, и всякие суши-ролы и т.п.?
До карантина их заказывали. Почему перестали?
А всякие фуа-гра и до кризиса не сильно на доставку заказывали
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 05 тра, 2020 14:21
Убер фуфло. Пробовал пользоваться, отказался. Идея вроде интересная, но реализация не учитывает моих украинских национальных типичных предпочтений - не люблю, когда тебя пытаются наипать бездари и лохи по жизни.
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buratinyo
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Додано: Вів 05 тра, 2020 14:25
Вкладчик1234
Ну Глово же нормально работает и расширяется
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Додано: Вів 05 тра, 2020 14:27
buratinyo написав:
Убер фуфло. Пробовал пользоваться, отказался. Идея вроде интересная, но реализация не учитывает моих украинских национальных типичных предпочтений - не люблю, когда тебя пытаются наипать бездари и лохи по жизни.
Исходя из политики самого государства бизнес здесь один - быстро навариться.
Перспектива мало кого интересует, потому как даже местные здесь временные.
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