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З України йде сервіс з
доставки їжі Uber Eats

З України йде сервіс з доставки їжі Uber Eats
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 11:21

  _hunter написав:... давно всякие Глово/Еда.уа окучили -- Убер просто "не влез".

Вот, кстати, и подтверждение появилось:
Середній чек у Glovo зріс на 25%: Що замовляють українці на карантині
_hunter
 
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