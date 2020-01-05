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З України йде сервіс з доставки їжі Uber Eats
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 тра, 2020 11:21
_hunter написав:
... давно всякие Глово/Еда.уа окучили -- Убер просто "не влез".
Вот, кстати, и подтверждение появилось:Середній чек у Glovo зріс на 25%: Що замовляють українці на карантині
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