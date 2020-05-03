З 11 травня будуть діяти певні пом'якшення.
Дивися повний текст Карантин в Україні продовжено до 22 травня, але з послабленнями (інфографіка).
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Додано: Пон 04 тра, 2020 16:17
Карантин в Україні продовжено до 22 травня, але з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Карантин в Україні продовжено до 22 травня, але з послабленнями (інфографіка).
Додано: Пон 04 тра, 2020 16:17
надеюсь чиновники позже понесут ответственность за нарушение законодательства Украины...
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