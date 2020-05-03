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Карантин в Україні продовжено
до 22 травня, але з...

Карантин в Україні продовжено до 22 травня, але з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 16:17

Карантин в Україні продовжено до 22 травня, але з...

Пропонуємо до обговорення:
З 11 травня будуть діяти певні пом'якшення.

Дивися повний текст Карантин в Україні продовжено до 22 травня, але з послабленнями (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 16:17

надеюсь чиновники позже понесут ответственность за нарушение законодательства Украины...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 16:21

А продовольствнные рынки?
Investor_K
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