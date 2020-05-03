RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Карантин в Україні продовжено
до 22 травня, але з...

Карантин в Україні продовжено до 22 травня, але з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 16:17

Карантин в Україні продовжено до 22 травня, але з...

Пропонуємо до обговорення:
З 11 травня будуть діяти певні пом'якшення.

Дивися повний текст Карантин в Україні продовжено до 22 травня, але з послабленнями (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88077
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 16:21

А продовольствнные рынки?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5744
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 20:04

  Investor_K написав:А продовольствнные рынки?

Они же уже работают.

"С 1 мая в Украине возобновляют работу продовольственные и аграрные рынки.
Такое решение на внеочередном заседании принято 29 апреля."
denmayer
 
Повідомлень: 39
З нами з: 17.10.14
Подякував: 233 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:08

ой то там, транспорта нету толку от этих заведений.
Но радует, радует.
Правда...
теперь....
Готовьтесь болеть короной! по серьезному. Вирусня из масс никуда не денется.
Juna
 
Повідомлень: 400
З нами з: 27.10.16
Подякував: 26 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 15:06

все на работу, а детей куда? сады , школы не работают
andjeychik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 05.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 15:11

  andjeychik написав:все на работу, а детей куда? сады , школы не работают

С таким уровнем не обзавелись наньками?
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9529
З нами з: 03.11.08
Подякував: 708 раз.
Подякували: 2059 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 15:16

Я не знаю среди моих знакомых заболевших коронавирусом, а они не знают среди своих. Вопрос - У Вас есть знакомые, которые болеют COVID-19?
777serg87
Аватар користувача
 
Повідомлень: 141
З нами з: 18.01.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 15:38

  777serg87 написав:Я не знаю среди моих знакомых заболевших коронавирусом, а они не знают среди своих. Вопрос - У Вас есть знакомые, которые болеют COVID-19?

Есть.
Один уже второй раз...
_hunter
 
Повідомлень: 2171
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:48

  777serg87 написав:Я не знаю среди моих знакомых заболевших коронавирусом, а они не знают среди своих. Вопрос - У Вас есть знакомые, которые болеют COVID-19?

Простая математика.
Возьмем численность населения 30 миллионов. Заболевших 15 тыс.
Получается что на одного заболевшего 2000 здоровых.
У вас 2000 знакомых есть?
Если вы не видели смерть в глаза, да еще и с косой, это не означает что ее не существует.
Ее дочь у нас медреформу пыталась сделать. :D
Пародия Наполеона нам очень дорого обойдется.
p_a_l
 
Повідомлень: 2823
З нами з: 15.02.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 554 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Тракторист і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кожен день без "банківського закону" коштує Україні...
R2 » Вів 05 тра, 2020 16:16
3 56
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 тра, 2020 16:57
smart_analyst2017
В Україні впадуть зарплати: експерти назвали цифри
R2 » Нед 03 тра, 2020 11:02
5 1291
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 тра, 2020 16:09
glevant43
Ціна на електроенергію у вихідні 1-3 травня зросла на... 1, 2
R2 » Пон 04 тра, 2020 14:53
13 554
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 тра, 2020 14:53
RomanTik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (85397)
05.05.2020 17:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.