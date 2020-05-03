З 11 травня будуть діяти певні пом'якшення.
Дивися повний текст Карантин в Україні продовжено до 22 травня, але з послабленнями (інфографіка).
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Додано: Пон 04 тра, 2020 16:17
Карантин в Україні продовжено до 22 травня, але з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Карантин в Україні продовжено до 22 травня, але з послабленнями (інфографіка).
Додано: Пон 04 тра, 2020 20:04
Додано: Вів 05 тра, 2020 13:08
ой то там, транспорта нету толку от этих заведений.
Но радует, радует.
Правда...
теперь....
Готовьтесь болеть короной! по серьезному. Вирусня из масс никуда не денется.
Додано: Вів 05 тра, 2020 15:11
С таким уровнем не обзавелись наньками?
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Додано: Вів 05 тра, 2020 15:16
Я не знаю среди моих знакомых заболевших коронавирусом, а они не знают среди своих. Вопрос - У Вас есть знакомые, которые болеют COVID-19?
Додано: Вів 05 тра, 2020 15:38
Додано: Вів 05 тра, 2020 16:48
Простая математика.
Возьмем численность населения 30 миллионов. Заболевших 15 тыс.
Получается что на одного заболевшего 2000 здоровых.
У вас 2000 знакомых есть?
Если вы не видели смерть в глаза, да еще и с косой, это не означает что ее не существует.
Ее дочь у нас медреформу пыталась сделать.
Пародия Наполеона нам очень дорого обойдется.
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