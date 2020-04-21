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Доходи держбюджету в квітні-2020
недовиконано на 11,6%

Доходи держбюджету в квітні-2020 недовиконано на 11,6%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 16:33

Доходи держбюджету в квітні-2020 недовиконано на 11,6%

Пропонуємо до обговорення:
Доходи державного бюджету в квітні 2020 року склали 103,95 млрд грн, що на 11,6% менше плану і на 7,1% нижче квітня-2019, свідчать дані Державної казначейської служби, оприлюднені в понеділок.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 16:33

вы и дальше продлевайте свой незаконный карантин и результат вас порадует... :)
Тракторист
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