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Аваков анонсував покарання для
ресторанів і гіпермаркетів

Аваков анонсував покарання для ресторанів і гіпермаркетів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 16:40

Аваков анонсував покарання для ресторанів і гіпермаркетів

Пропонуємо до обговорення:
Поліція зафіксувала порушення у гіпермаркетах та ресторанах під час карантину, за що буде відповідальність.

Дивися повний текст Аваков анонсував покарання для ресторанів і гіпермаркетів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 16:40

надеюсь позже суд должным образом оценит незаконные действия правительства и персонально сабакова
Тракторист
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