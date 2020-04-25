Поліція зафіксувала порушення у гіпермаркетах та ресторанах під час карантину, за що буде відповідальність.
Дивися повний текст Аваков анонсував покарання для ресторанів і гіпермаркетів.
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Додано: Пон 04 тра, 2020 16:40
Аваков анонсував покарання для ресторанів і гіпермаркетів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аваков анонсував покарання для ресторанів і гіпермаркетів.
Додано: Пон 04 тра, 2020 16:40
надеюсь позже суд должным образом оценит незаконные действия правительства и персонально сабакова
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