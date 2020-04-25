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Аваков анонсував покарання для
ресторанів і гіпермаркетів

Аваков анонсував покарання для ресторанів і гіпермаркетів
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 18:25

  _hunter написав:
  freeze написав:
  _hunter написав:Странный вопрос: а как "тысячи" на красный свет дорогу переходят/скоростные лимиты нарушают?
Или администрация всех нарушителей должна была за руку хватать и из магазина выводить?


Странный вопрос, вы случаем не Герега )))

Кассиры тоже нарушители :roll:

Они медицинскую майку от обоев не могут отличить, или хозяева им приказывали, и сегодня торгуют засранцы, по хер на штрафы :mrgreen:

Отличить могут -- но не обязаны.


А грузчики не могут отличить, что разгружают кирпич и светильники у поставщиков на грузовой площадке перед гипермаркетом, бухгалтеры букв не знают, и не проводят оплаты за незаконно проданный товар, а охранники в упор не видят, что запрещенный товар массами выносят.
Какая неожиданность для хозяев, в гипермаркетах работает банда идиотов. :mrgreen:

А про Новацентры ваши в Крыму тоже не знаете ? А что там с сепаратизмом :mrgreen:

А там случайно никому деньги не передаёте, чтобы вот так в наглую работать, когда все закрыты ? А то странная выборочная доброта к нарушениям Закона наблюдается.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 18:33

Любопытно что абсолютно вся деятельность г. Авакова попадает под необходимость тщательного расследования и не только ген. Прокуратурой но так же сми и общественными органами на предмет оценки и соответствия всей его деятельности . А то не ясно - на кого он работает и на чьей он стороне.
kogut4433
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 18:36

  freeze написав:
  _hunter написав:Отличить могут -- но не обязаны.


А грузчики не могут отличить, что разгружают кирпич и светильники у поставщиков на грузовой площадке перед гипермаркетом, бухгалтеры букв не знают, и не проводят оплаты за незаконно проданный товар, а охранники в упор не видят, что запрещенный товар массами выносят.
Какая неожиданность для хозяев, в гипермаркетах работает банда идиотов.

Еще раз: вся та толпа людей ни коим образом не обязана следить за соблюдением конкретно этого закона... Или давайте доказательства обратного.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 18:45

  _hunter написав:
  freeze написав:
  _hunter написав:Отличить могут -- но не обязаны.


А грузчики не могут отличить, что разгружают кирпич и светильники у поставщиков на грузовой площадке перед гипермаркетом, бухгалтеры букв не знают, и не проводят оплаты за незаконно проданный товар, а охранники в упор не видят, что запрещенный товар массами выносят.
Какая неожиданность для хозяев, в гипермаркетах работает банда идиотов.

Еще раз: вся та толпа людей ни коим образом не обязана следить за соблюдением конкретно этого закона... Или давайте доказательства обратного.


А почему хозяева и дирекция не следила ?
Получается работала организованная преступная группа с целью получения незаконной прибыли?

А если бы я попытался вынести упаковку клея охрана и кассир проявили бы неожиданную бдительность ? А при показе незаконного чека они бы не следили и не были обязаны ?

Жгите еще :lol: :lol:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 19:09

только в Киеве более 300 налываек весь карантин работают нон стопом, а м-ра не в курсах конечно

дань платится - палёное бухлишко налывается

а ты ло*ара плати налохи, а шо
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 19:27

  freeze написав:Что за средства - цементная смесь или люстра ? Чем они помогают от вируса ? :mrgreen:

-Создают самозанятость при самоизоляции!
di2gard
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 19:55

Вместо эпицентра и ресторанов, надо штрафовать людей, которые туда ходят. Вот тогда бы был эффект.
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:25

авакян должен понимать, "нац жен" на всех не хватит...
Delta7
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