Аваков анонсував покарання для ресторанів і гіпермаркетів
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_hunter написав:Странный вопрос: а как "тысячи" на красный свет дорогу переходят/скоростные лимиты нарушают? Или администрация всех нарушителей должна была за руку хватать и из магазина выводить?
Странный вопрос, вы случаем не Герега )))
Кассиры тоже нарушители
Они медицинскую майку от обоев не могут отличить, или хозяева им приказывали, и сегодня торгуют засранцы, по хер на штрафы
Отличить могут -- но не обязаны.
А грузчики не могут отличить, что разгружают кирпич и светильники у поставщиков на грузовой площадке перед гипермаркетом, бухгалтеры букв не знают, и не проводят оплаты за незаконно проданный товар, а охранники в упор не видят, что запрещенный товар массами выносят. Какая неожиданность для хозяев, в гипермаркетах работает банда идиотов.
А про Новацентры ваши в Крыму тоже не знаете ? А что там с сепаратизмом
А там случайно никому деньги не передаёте, чтобы вот так в наглую работать, когда все закрыты ? А то странная выборочная доброта к нарушениям Закона наблюдается.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Любопытно что абсолютно вся деятельность г. Авакова попадает под необходимость тщательного расследования и не только ген. Прокуратурой но так же сми и общественными органами на предмет оценки и соответствия всей его деятельности . А то не ясно - на кого он работает и на чьей он стороне.
А грузчики не могут отличить, что разгружают кирпич и светильники у поставщиков на грузовой площадке перед гипермаркетом, бухгалтеры букв не знают, и не проводят оплаты за незаконно проданный товар, а охранники в упор не видят, что запрещенный товар массами выносят. Какая неожиданность для хозяев, в гипермаркетах работает банда идиотов.
Еще раз: вся та толпа людей ни коим образом не обязана следить за соблюдением конкретно этого закона... Или давайте доказательства обратного.
А грузчики не могут отличить, что разгружают кирпич и светильники у поставщиков на грузовой площадке перед гипермаркетом, бухгалтеры букв не знают, и не проводят оплаты за незаконно проданный товар, а охранники в упор не видят, что запрещенный товар массами выносят. Какая неожиданность для хозяев, в гипермаркетах работает банда идиотов.
Еще раз: вся та толпа людей ни коим образом не обязана следить за соблюдением конкретно этого закона... Или давайте доказательства обратного.
А почему хозяева и дирекция не следила ? Получается работала организованная преступная группа с целью получения незаконной прибыли?
А если бы я попытался вынести упаковку клея охрана и кассир проявили бы неожиданную бдительность ? А при показе незаконного чека они бы не следили и не были обязаны ?
Жгите еще
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.