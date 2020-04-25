Аваков анонсував покарання для ресторанів і гіпермаркетів

Додано: Пон 04 тра, 2020 18:25

_hunter написав: freeze написав: _hunter написав: Странный вопрос: а как "тысячи" на красный свет дорогу переходят/скоростные лимиты нарушают?

Или администрация всех нарушителей должна была за руку хватать и из магазина выводить? Странный вопрос: а как "тысячи" на красный свет дорогу переходят/скоростные лимиты нарушают?Или администрация всех нарушителей должна была за руку хватать и из магазина выводить?



Странный вопрос, вы случаем не Герега )))



Кассиры тоже нарушители



Они медицинскую майку от обоев не могут отличить, или хозяева им приказывали, и сегодня торгуют засранцы, по хер на штрафы Странный вопрос, вы случаем не Герега )))Кассиры тоже нарушителиОни медицинскую майку от обоев не могут отличить, или хозяева им приказывали, и сегодня торгуют засранцы, по хер на штрафы

Отличить могут -- но не обязаны. Отличить могут -- но не обязаны.

А грузчики не могут отличить, что разгружают кирпич и светильники у поставщиков на грузовой площадке перед гипермаркетом, бухгалтеры букв не знают, и не проводят оплаты за незаконно проданный товар, а охранники в упор не видят, что запрещенный товар массами выносят.Какая неожиданность для хозяев, в гипермаркетах работает банда идиотов.А про Новацентры ваши в Крыму тоже не знаете ? А что там с сепаратизмомА там случайно никому деньги не передаёте, чтобы вот так в наглую работать, когда все закрыты ? А то странная выборочная доброта к нарушениям Закона наблюдается.