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Аваков анонсував покарання для ресторанів і гіпермаркетів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 тра, 2020 09:59
_hunter написав:
Ваше заявление в компетентые органы можно увидеть? -- или очередной диванный борец-правдоруб?..
Я в меру сил волну присоединился к волне в СМИ и телеграмм-каналах, теперь вашему Гереге не раз икается, в том числе и от меня
Кстати смотрю опять под дурачка косят, организуя экспресс-интернет магазин из очереди в магазин. Сейчас и над этим поработаем.
Закон один для всех, не так ли ?
#SaveФОП
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 10:17
А почему Столичный рынок на окружной не прекращал работу? Посетителей битком. дистанция как в маршрутке
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Додано: Вів 05 тра, 2020 10:25
freeze написав: _hunter написав:
Ваше заявление в компетентые органы можно увидеть? -- или очередной диванный борец-правдоруб?..
Я в меру сил волну присоединился к волне в СМИ и телеграмм-каналах, теперь вашему Гереге не раз икается
, в том числе и от меня
Кстати смотрю опять под дурачка косят, организуя экспресс-интернет магазин из очереди в магазин. Сейчас и над этим поработаем. Закон один для всех, не так ли ?
Ого! -- в ход пошло запрещенное Женевской конвенцией "оружие судного дня" диванных воинов -- ИКОТА?!? -- мощно...
Доказательсва того, что Эпицентр не платит исправно штрфы каждый день есть? -- хотя кого я спрашиваю?..
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