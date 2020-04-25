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Аваков анонсував покарання для
ресторанів і гіпермаркетів

Аваков анонсував покарання для ресторанів і гіпермаркетів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 09:59

  _hunter написав:Ваше заявление в компетентые органы можно увидеть? -- или очередной диванный борец-правдоруб?..


Я в меру сил волну присоединился к волне в СМИ и телеграмм-каналах, теперь вашему Гереге не раз икается, в том числе и от меня :lol:
Кстати смотрю опять под дурачка косят, организуя экспресс-интернет магазин из очереди в магазин. Сейчас и над этим поработаем. :roll:
Закон один для всех, не так ли ? :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:17

Re: рынки

А почему Столичный рынок на окружной не прекращал работу? Посетителей битком. дистанция как в маршрутке
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:25

  freeze написав:
  _hunter написав:Ваше заявление в компетентые органы можно увидеть? -- или очередной диванный борец-правдоруб?..


Я в меру сил волну присоединился к волне в СМИ и телеграмм-каналах, теперь вашему Гереге не раз икается, в том числе и от меня :lol:
Кстати смотрю опять под дурачка косят, организуя экспресс-интернет магазин из очереди в магазин. Сейчас и над этим поработаем. :roll:
Закон один для всех, не так ли ?

Ого! -- в ход пошло запрещенное Женевской конвенцией "оружие судного дня" диванных воинов -- ИКОТА?!? -- мощно...

Доказательсва того, что Эпицентр не платит исправно штрфы каждый день есть? -- хотя кого я спрашиваю?..
_hunter
 
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