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Аваков анонсував покарання для ресторанів і гіпермаркетів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 тра, 2020 09:59
_hunter написав:
Ваше заявление в компетентые органы можно увидеть? -- или очередной диванный борец-правдоруб?..
Я в меру сил волну присоединился к волне в СМИ и телеграмм-каналах, теперь вашему Гереге не раз икается, в том числе и от меня
Кстати смотрю опять под дурачка косят, организуя экспресс-интернет магазин из очереди в магазин. Сейчас и над этим поработаем.
Закон один для всех, не так ли ?
#SaveФОП
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Вів 05 тра, 2020 10:17
А почему Столичный рынок на окружной не прекращал работу? Посетителей битком. дистанция как в маршрутке
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sal
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Додано: Вів 05 тра, 2020 11:27
Галина441 написав:
Кого то штрафуют, кого то обходят .......
Что положено Юпитеру, не положено Быку. К сожалению, ничего не меняется.
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aleksandr-musienko
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Додано: Вів 05 тра, 2020 16:08
Выписать можно хоть сотню штрафов,но большие торговые сети без труда,с помощью адвокатов, в суде отобются.
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гуляйполе
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Додано: Вів 05 тра, 2020 16:31
_hunter написав: freeze написав:
Аваков совсем не в курсе был, что Эпицентр неделями нарушал все нормы, запрещенные для малого бизнеса ))))
Цирк продолжается )))
Бееее-бееее (C) Аваков
Эпицентр неделями продавал средства защиты от КВ.
Вы хотели сказать - Наживался
Пародия Наполеона нам очень дорого обойдется.
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p_a_l
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