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У WizzAir розповіли, чому вирішили відкрити базу у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 тра, 2020 16:53
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив комерційний директор Wizz Air Джордж Міхалопулос в інтерв'ю ЕП.
Дивися повний текст У WizzAir розповіли, чому вирішили відкрити базу у Львові в розпал коронакризи
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Додано: Пон 04 тра, 2020 16:54
лучше бы они анонсировали дату когда начнут летать...
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Додано: Вів 05 тра, 2020 11:07
Тракторист написав:
лучше бы они анонсировали дату когда начнут летать...
А ещё лучше-пусть вернут деньги за билеты по рейсам, которые не выполнили.
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