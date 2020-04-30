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У WizzAir розповіли, чому
вирішили відкрити базу у...

У WizzAir розповіли, чому вирішили відкрити базу у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 16:53

У WizzAir розповіли, чому вирішили відкрити базу у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив комерційний директор Wizz Air Джордж Міхалопулос в інтерв'ю ЕП.

Дивися повний текст У WizzAir розповіли, чому вирішили відкрити базу у Львові в розпал коронакризи.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 16:54

лучше бы они анонсировали дату когда начнут летать...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 11:07

  Тракторист написав:лучше бы они анонсировали дату когда начнут летать...

А ещё лучше-пусть вернут деньги за билеты по рейсам, которые не выполнили.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:43

  DONALD написав:
  Тракторист написав:лучше бы они анонсировали дату когда начнут летать...

А ещё лучше-пусть вернут деньги за билеты по рейсам, которые не выполнили.

Как раз Wizzair деньги возвращает.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:50

Да, Wizz Air намного порядочнее Lufthansa и norwegian оказался. А те все мудрят, даже ваучер у них хрен выбьешь
vesna51983
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:33

  vitaliy_berdinskikh написав:
  DONALD написав:
  Тракторист написав:лучше бы они анонсировали дату когда начнут летать...

А ещё лучше-пусть вернут деньги за билеты по рейсам, которые не выполнили.

Как раз Wizzair деньги возвращает.

Нет. Визз возвращает какие-то виртуальные баллы, которые когда-то потом можно будет поменять у них же на билет. И баллы со сроком действия.
А я говорю о деньгах. А деньги они не возвращают.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:34

  vesna51983 написав:Да, Wizz Air намного порядочнее Lufthansa и norwegian оказался. А те все мудрят, даже ваучер у них хрен выбьешь

Да, Люфтганза совсем разочаровала. Ещё борюсь с Туркишем. Там сказали ждать 60 дней.
DONALD
 
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