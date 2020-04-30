|
|
|
У WizzAir розповіли, чому вирішили відкрити базу у...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 тра, 2020 16:53
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив комерційний директор Wizz Air Джордж Міхалопулос в інтерв'ю ЕП.
Дивися повний текст У WizzAir розповіли, чому вирішили відкрити базу у Львові в розпал коронакризи
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88077
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 04 тра, 2020 16:54
лучше бы они анонсировали дату когда начнут летать...
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 4530
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 241 раз.
- Подякували: 725 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 тра, 2020 11:07
Тракторист написав:
лучше бы они анонсировали дату когда начнут летать...
А ещё лучше-пусть вернут деньги за билеты по рейсам, которые не выполнили.
-
DONALD
-
-
- Повідомлень: 116
- З нами з: 23.06.16
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 тра, 2020 14:43
DONALD написав: Тракторист написав:
лучше бы они анонсировали дату когда начнут летать...
А ещё лучше-пусть вернут деньги за билеты по рейсам, которые не выполнили.
Как раз Wizzair деньги возвращает.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
- UK рахунок в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 603
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 137 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 тра, 2020 14:50
Да, Wizz Air намного порядочнее Lufthansa и norwegian оказался. А те все мудрят, даже ваучер у них хрен выбьешь
-
vesna51983
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 05.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 тра, 2020 16:33
vitaliy_berdinskikh написав:
Как раз Wizzair деньги возвращает.
DONALD написав: Тракторист написав:
лучше бы они анонсировали дату когда начнут летать...
А ещё лучше-пусть вернут деньги за билеты по рейсам, которые не выполнили.
Нет. Визз возвращает какие-то виртуальные баллы, которые когда-то потом можно будет поменять у них же на билет. И баллы со сроком действия.
А я говорю о деньгах. А деньги они не возвращают.
-
DONALD
-
-
- Повідомлень: 116
- З нами з: 23.06.16
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 тра, 2020 16:34
vesna51983 написав:
Да, Wizz Air намного порядочнее Lufthansa и norwegian оказался. А те все мудрят, даже ваучер у них хрен выбьешь
Да, Люфтганза совсем разочаровала. Ещё борюсь с Туркишем. Там сказали ждать 60 дней.
-
DONALD
-
-
- Повідомлень: 116
- З нами з: 23.06.16
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|