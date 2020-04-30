Куда именно виззейр вернет деньги выбираешь. Речь именно о текущей ситуации с карантином.
Что значит неизвестно когда? При любой следующей покупке билетов или покупке дополнительных сервисов к ранее купленным билетам.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 тра, 2020 21:20
Re: У WizzAir розповіли, чому вирішили відкрити базу у...
Куда именно виззейр вернет деньги выбираешь. Речь именно о текущей ситуации с карантином.
Что значит неизвестно когда? При любой следующей покупке билетов или покупке дополнительных сервисов к ранее купленным билетам.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 05 тра, 2020 21:56
а вы уже знаете когда можно будет купить билет? у меня был билет на 26 марта, прошло уже 1,5 месяца и до сих пор нет никакой ясности когда будет следующая покупка билетов...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Вів 05 тра, 2020 21:59
Re: У WizzAir розповіли, чому вирішили відкрити базу у...
Это зависит от меня, не так ли? При чём тут "неизвестно когда"?
Если деньги нужны сейчас то просто выбираешь рефанд и получаешь деньги назад.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Вів 05 тра, 2020 22:07, всього редагувалось 3 разів.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 05 тра, 2020 22:03
вот именно эта ситуация и подходит под определение "неизвестно когда"...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Вів 05 тра, 2020 22:06
Это не неизвестно когда, это "когда ты сам выбирешь". Неизвестно когда - это когда выбираешь не ты и не знаешь когда кто-то за тебя выберет.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 05 тра, 2020 22:07
Re: У WizzAir розповіли, чому вирішили відкрити базу у...
Про возврат денег Виззейром.
Вот цитата из последнего письма об отмене майского рейса в Будапешт, смотри последний абзац.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 05 тра, 2020 22:11
сам я выбрать никак не могу, так как самолёты банально не летают и нет никакой конкретной информации когда они полетят...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Вів 05 тра, 2020 22:16
Re: У WizzAir розповіли, чому вирішили відкрити базу у...
Ещё раз: если тебя это не устраивает - выбирай возврат денег. Я наоборот преодпочитаю получить +20% за неудобства и повторно использовать деньги на поездку которые изначально и были на поездку выделены.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Зараз переглядають цей форум: cannabis_ua і 17 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|