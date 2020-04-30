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У WizzAir розповіли, чому
вирішили відкрити базу у...

У WizzAir розповіли, чому вирішили відкрити базу у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:20

Re: У WizzAir розповіли, чому вирішили відкрити базу у...

  Тракторист написав:Wizzair деньги вернул не на карту, а на ваш Wizzair-счёт

Куда именно виззейр вернет деньги выбираешь. Речь именно о текущей ситуации с карантином.
  Тракторист написав:при этом неизвестно когда их можно будет использовать

Что значит неизвестно когда? При любой следующей покупке билетов или покупке дополнительных сервисов к ранее купленным билетам.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK рахунок в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:56

  vitaliy_berdinskikh написав:Что значит неизвестно когда? При любой следующей покупке билетов

а вы уже знаете когда можно будет купить билет? у меня был билет на 26 марта, прошло уже 1,5 месяца и до сих пор нет никакой ясности когда будет следующая покупка билетов...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:59

Re: У WizzAir розповіли, чому вирішили відкрити базу у...

  Тракторист написав:а вы уже знаете когда можно будет купить билет?

Это зависит от меня, не так ли? При чём тут "неизвестно когда"?

Если деньги нужны сейчас то просто выбираешь рефанд и получаешь деньги назад.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Вів 05 тра, 2020 22:07, всього редагувалось 3 разів.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK рахунок в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:03

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Тракторист написав:а вы уже знаете когда можно будет купить билет?

Это зависит от меня, не так ли? При чём тут "неизвестно когда"?

Если деньги нужны сейчас то просто выбираешь рефанд и получаешь деньги назад.

вот именно эта ситуация и подходит под определение "неизвестно когда"...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:06

  Тракторист написав:вот именно эта ситуация и подходит под определение "неизвестно когда"...

Это не неизвестно когда, это "когда ты сам выбирешь". Неизвестно когда - это когда выбираешь не ты и не знаешь когда кто-то за тебя выберет.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK рахунок в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:07

Re: У WizzAir розповіли, чому вирішили відкрити базу у...

Про возврат денег Виззейром.

Вот цитата из последнего письма об отмене майского рейса в Будапешт, смотри последний абзац.
https://pasteboard.co/J70jqc4.png
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK рахунок в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:11

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Тракторист написав:вот именно эта ситуация и подходит под определение "неизвестно когда"...

Это не неизвестно когда, это "когда ты сам выбирешь". Неизвестно когда - это когда выбираешь не ты и не знаешь когда кто-то за тебя выберет.

сам я выбрать никак не могу, так как самолёты банально не летают и нет никакой конкретной информации когда они полетят...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:16

Re: У WizzAir розповіли, чому вирішили відкрити базу у...

  Тракторист написав:сам я выбрать никак не могу, так как самолёты банально не летают и нет никакой конкретной информации когда они полетят...

Ещё раз: если тебя это не устраивает - выбирай возврат денег. Я наоборот преодпочитаю получить +20% за неудобства и повторно использовать деньги на поездку которые изначально и были на поездку выделены.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK рахунок в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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