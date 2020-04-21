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Microsoft в III фінкварталі
збільшила чистий прибуток на 22%

Microsoft в III фінкварталі збільшила чистий прибуток на 22%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 17:26

Microsoft в III фінкварталі збільшила чистий прибуток на 22%

Пропонуємо до обговорення:
Американська Microsoft Corp. (SPB: MSFT) збільшила чистий прибуток у третьому кварталі 2020 фінансового року на 22%, виручку - на 15%, при цьому обидва показники перевершили очікування експертів.

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