Ціни на м'ясо-молочні продукти в Україні за час карантину знизились на 15-20%, а на продукцію садівництва та ранні овочі – на 30-40%.
Дивися повний текст У Мінекономіки відзначили зниження цін на м'ясо, молоко та овочі.
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Додано: Пон 04 тра, 2020 17:50
У Мінекономіки відзначили зниження цін на м'ясо, молоко...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінекономіки відзначили зниження цін на м'ясо, молоко та овочі.
Додано: Пон 04 тра, 2020 17:55
Бред какой-то. Подешевела только курятина, все остальное подорожало. Даже яйца весной начали дорожать, когда должны дешеветь. А свинину еще и не купишь нормальную без базаров, в магазинах она аргентинская 1000 раз перемороженная. И сметана не с молока, а какой-то крем для бритья.
Додано: Пон 04 тра, 2020 18:33
Яйца по 1 доллару.
А вот молочка.... Ребята, не берите ни Президента, ни Злагоду. Попробуйте у бабушки взять 0,5л сметаны или бутылёчек молока. Небо и земля. Что по цене, что по содержимому.
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