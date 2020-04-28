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У Мінекономіки відзначили
зниження цін на м'ясо, молоко...

У Мінекономіки відзначили зниження цін на м'ясо, молоко...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 17:50

У Мінекономіки відзначили зниження цін на м'ясо, молоко...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на м'ясо-молочні продукти в Україні за час карантину знизились на 15-20%, а на продукцію садівництва та ранні овочі – на 30-40%.

Дивися повний текст У Мінекономіки відзначили зниження цін на м'ясо, молоко та овочі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 17:51

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sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 17:55

Бред какой-то. Подешевела только курятина, все остальное подорожало. Даже яйца весной начали дорожать, когда должны дешеветь. А свинину еще и не купишь нормальную без базаров, в магазинах она аргентинская 1000 раз перемороженная. И сметана не с молока, а какой-то крем для бритья.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 17:57

Картошка старая по 17 гривен, когда такое было. Что они курят?
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 18:33

Яйца по 1 доллару.
А вот молочка.... Ребята, не берите ни Президента, ни Злагоду. Попробуйте у бабушки взять 0,5л сметаны или бутылёчек молока. Небо и земля. Что по цене, что по содержимому.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 19:50

Где же этот Тарас ходит. На мясо молоко и овощи с фруктами цены поднялись на 5-10 гривен. Хотя-бы не врали и на этом.
kulesvalentina7
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:26

читаешь - всё красиво, а приходишь в магазин и ничего подобного не замечаешь...
Тракторист
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