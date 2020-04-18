Прагнення уряду перекласти вирішення проблем на бізнес...
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Есть математики, чтобы проверить? 6.8ГВт при цене 3.23грн/кВт*ч (тариф для комбинированных ветро-солнечных с 1 января 2020 года) за год будет стоить 6.8*1000000*3.23*24*365 = 192.4 млрд грн, при курсе 27 это будет 7.1 млрд USD в год. При инвестициях 10 млрд. USD это 71% годовых.
Honey написав:Есть математики, чтобы проверить? 6.8ГВт при цене 3.23грн/кВт*ч (тариф для комбинированных ветро-солнечных с 1 января 2020 года) за год будет стоить 6.8*1000000*3.23*24*365 = 192.4 млрд грн, при курсе 27 это будет 7.1 млрд USD в год. При инвестициях 10 млрд. USD это 71% годовых.
6,8ГВт годин це не потужність - це обєм генерації Тому розрахунок інший 6,8*1 000 000 * 3,23=22 млн грн По памяті,обєм (а не потужність генерації) Всього 144Гвт*год АЕС - 73Гвт*год ТЕЦ - 30 ТЕС - 17 ГЕС - 13 Зелена-11 (6 вітрова+4 сонячна+1 всякої тварі по парі)