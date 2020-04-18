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Прагнення уряду перекласти
вирішення проблем на бізнес...

Прагнення уряду перекласти вирішення проблем на бізнес...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 19:29

Прагнення уряду перекласти вирішення проблем на бізнес...

Пропонуємо до обговорення:
Прагнення уряду до закриття бюджетних прогалин за рахунок інвесторів в альтернативну енергетику, може незабаром призвести до інвестиційного спаду для України.

Дивися повний текст Прагнення уряду перекласти вирішення проблем на бізнес ВДЕ закінчиться інвестиційним занепадом - глава УАВЕ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 19:29

Есть математики, чтобы проверить? 6.8ГВт при цене 3.23грн/кВт*ч (тариф для комбинированных ветро-солнечных с 1 января 2020 года) за год будет стоить 6.8*1000000*3.23*24*365 = 192.4 млрд грн, при курсе 27 это будет 7.1 млрд USD в год. При инвестициях 10 млрд. USD это 71% годовых.
Honey
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 19:50

  Honey написав:Есть математики, чтобы проверить? 6.8ГВт при цене 3.23грн/кВт*ч (тариф для комбинированных ветро-солнечных с 1 января 2020 года) за год будет стоить 6.8*1000000*3.23*24*365 = 192.4 млрд грн, при курсе 27 это будет 7.1 млрд USD в год. При инвестициях 10 млрд. USD это 71% годовых.
6,8ГВт годин це не потужність - це обєм генерації
Тому розрахунок інший
6,8*1 000 000 * 3,23=22 млн грн
По памяті,обєм (а не потужність генерації)
Всього 144Гвт*год
АЕС - 73Гвт*год
ТЕЦ - 30
ТЕС - 17
ГЕС - 13
Зелена-11 (6 вітрова+4 сонячна+1 всякої тварі по парі)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 20:57

Re: Прагнення уряду перекласти вирішення проблем на бізнес..

Наверное, под 6.8ГВт подразумевается суммарная номинальная мощность всех зеленых
https://kosatka.media/category/vozobnov ... t-ugolnuyu
У каждой отдельной в каждый момент времени она меньше номинальной, поэтому получается такой суточный график как в статье. Это мое предположение.
http://argumentua.com/stati/tseny-prygn ... ke-ukrainy
(тут график тоже)
Если взять среднесуточный 1.573ГВт, то в деньгах это 1.6 млрд USD в год (16% годовых)
Honey
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:36

Так хочется чтобы эти зеленые поля побило градом размером с куриное яйцо
p_a_l
 
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