|
|
Україна після запуску "Турецького потоку" втратила...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 тра, 2020 20:31
Пропонуємо до обговорення:
Після запуску першої нитки Турецького Потоку, Україна фактично повністю втратила транзит газу з РФ до Туреччини і Південну Європу, після введення в роботу другої гілки може залишитися без частини транзиту до Угорщини і Сербії. Про це заявив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Україна після запуску \"Турецького потоку\" втратила транзит газу до Туреччини і Південної Європи
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88061
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 25 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|16
|675
|
|
|4
|231
|
|
|18
|668
|