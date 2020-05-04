RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна після запуску
"Турецького потоку" втратила...

Україна після запуску "Турецького потоку" втратила...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 20:31

Україна після запуску "Турецького потоку" втратила...

Пропонуємо до обговорення:
Після запуску першої нитки Турецького Потоку, Україна фактично повністю втратила транзит газу з РФ до Туреччини і Південну Європу, після введення в роботу другої гілки може залишитися без частини транзиту до Угорщини і Сербії. Про це заявив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Україна після запуску \"Турецького потоку\" втратила транзит газу до Туреччини і Південної Європи.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88061
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 25 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Після зниження в квітні ціна на газ для населення... 1, 2
R2 » Пон 04 тра, 2020 01:07
16 675
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 тра, 2020 21:27
Delta7
Коломойський планує звертатися до ЄСПЛ після ухвалення...
R2 » Пон 04 тра, 2020 11:44
4 231
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 тра, 2020 21:19
LutsMan
Україна знижує виробництво електроенергії 1, 2
R2 » Пон 04 тра, 2020 07:06
18 668
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 тра, 2020 19:47
shkarapet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16736)
04.05.2020 21:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.