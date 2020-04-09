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"Укрпошта" в I кв. отримала
90 млн грн чистого прибутку

"Укрпошта" в I кв. отримала 90 млн грн чистого прибутку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:40

"Укрпошта" в I кв. отримала 90 млн грн чистого прибутку

Пропонуємо до обговорення:
Чистий дохід від реалізації продукції АТ "Укрпошта" за результатами січня-березня 2020 року зріс на 12,3% в порівнянні аналогічним періодом 2019 року - до 2,1 млрд грн.

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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:40

Щось не бачив особливої радості у листонош він цього зростання. Зростання воно таке, приємне коли його видно по зарплатній карті простих працівників, а не вічно голодного керівництва.
svyatoslav_hromyak
 
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