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Герус вважає невиправданою зупинку "дешевих" атомних...
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Додано: Пон 04 тра, 2020 21:44
Пропонуємо до обговорення:
Голова парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус вважає, що деяке зниження потужності "Енергоатому" виправдано, але не зниження на 1500 МВт - з 9050 МВт до 7550 МВт, яке відбулося за останні 2 тижні.
Дивися повний текст Герус вважає невиправданою зупинку \"дешевих\" атомних блоків в Україні
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Додано: Пон 04 тра, 2020 21:44
"Зелених" не можна обмежувати -- їх монобільшість :)
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