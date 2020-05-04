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Герус вважає невиправданою
зупинку "дешевих" атомних...

Герус вважає невиправданою зупинку "дешевих" атомних...
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:44

Герус вважає невиправданою зупинку "дешевих" атомних...

Пропонуємо до обговорення:
Голова парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус вважає, що деяке зниження потужності "Енергоатому" виправдано, але не зниження на 1500 МВт - з 9050 МВт до 7550 МВт, яке відбулося за останні 2 тижні.

Дивися повний текст Герус вважає невиправданою зупинку \"дешевих\" атомних блоків в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:44

"Зелених" не можна обмежувати -- їх монобільшість :)
svyatoslav_hromyak
 
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