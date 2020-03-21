RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Баффет продав всі свої
акції 4 авіакомпаній США

Баффет продав всі свої акції 4 авіакомпаній США
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:48

Баффет продав всі свої акції 4 авіакомпаній США

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Дивися повний текст Баффет продав всі свої акції 4 авіакомпаній США.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88061
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики майже на...
R2 » Сер 29 кві, 2020 11:49
2 198
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 кві, 2020 16:43
svyatoslav_hromyak
Xiaomi відкрила свої 1800 магазинів по всьому Китаю
R2 » П'ят 20 бер, 2020 02:50
4 390
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 бер, 2020 05:04
Surfer
Нацбанк продав з резервів $300 млн на підтримку гривні
R2 » Сер 18 бер, 2020 16:55
2 184
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 бер, 2020 19:39
75stasstas75

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16736)
04.05.2020 21:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.