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Курс гривні в травні - прогнози експертів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 тра, 2020 23:08
Пропонуємо до обговорення:
Співпраця України з МВФ зараз є критично важливою.
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Додано: Пон 04 тра, 2020 23:08
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