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48 нардепів просять КС
визнати закон про землю...

48 нардепів просять КС визнати закон про землю...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:53

48 нардепів просять КС визнати закон про землю...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба суду.

Дивися повний текст 48 нардепів просять КС визнати закон про землю неконституційним.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:53

Похоже борцы за справедливость отхватив по 5 лимонов американских президентов, будут с еще большим рвением ставить палки закону об обороте с/х земель.
qazzax
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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