Про це повідомляє прес-служба суду.
Дивися повний текст 48 нардепів просять КС визнати закон про землю неконституційним.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 10:53
48 нардепів просять КС визнати закон про землю...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 48 нардепів просять КС визнати закон про землю неконституційним.
Додано: Вів 05 тра, 2020 10:53
Похоже борцы за справедливость отхватив по 5 лимонов американских президентов, будут с еще большим рвением ставить палки закону об обороте с/х земель.
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