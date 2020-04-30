У квітні українці придбали і поставили на облік 3,7 тис. нових легкових авто або майже двічі менше, ніж роком раніше.
Дивися повний текст Карантинний квітень обвалив український авторинок майже вдвічі. Лідери ринку.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 тра, 2020 11:04
Карантинний квітень обвалив український авторинок майже...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Карантинний квітень обвалив український авторинок майже вдвічі. Лідери ринку.
Додано: Вів 05 тра, 2020 11:04
Цены на авто ввезенные в январе\феврале подняли по курсу валюты - примерно на 20%. Заработки населения упали из-за вируса. Теперь авто просто будут гнить во дворах автосалонов :)
|