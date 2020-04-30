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Карантинний квітень обвалив
український авторинок майже...

Карантинний квітень обвалив український авторинок майже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 11:04

Карантинний квітень обвалив український авторинок майже...

Пропонуємо до обговорення:
У квітні українці придбали і поставили на облік 3,7 тис. нових легкових авто або майже двічі менше, ніж роком раніше.

Дивися повний текст Карантинний квітень обвалив український авторинок майже вдвічі. Лідери ринку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 11:04

Цены на авто ввезенные в январе\феврале подняли по курсу валюты - примерно на 20%. Заработки населения упали из-за вируса. Теперь авто просто будут гнить во дворах автосалонов :)
agcsc
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:31

Надо подпалить что сгорит то не сгниет.старая украинская пословица!
anatolmark68
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:36

Пусть гниёт, все равно ездить некуда..
straponesa
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