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У НБУ назвали причини
зниження курсу долара

У НБУ назвали причини зниження курсу долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 11:06

У НБУ назвали причини зниження курсу долара

Пропонуємо до обговорення:
Курс долара впав за квітень з 28 гривень до 27 гривень через падіння попиту на валюту.

Дивися повний текст У НБУ назвали причини зниження курсу долара.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 11:06

Вже відновили резерви, які витратили на підтримку гривні?
svyatoslav_hromyak
 
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