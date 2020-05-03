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У НБУ назвали причини зниження курсу долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 тра, 2020 11:06
Пропонуємо до обговорення:
Курс долара впав за квітень з 28 гривень до 27 гривень через падіння попиту на валюту.
Дивися повний текст У НБУ назвали причини зниження курсу долара
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Додано: Вів 05 тра, 2020 11:06
Вже відновили резерви, які витратили на підтримку гривні?
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