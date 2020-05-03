RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У НБУ назвали причини
зниження курсу долара

У НБУ назвали причини зниження курсу долара
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 11:06

У НБУ назвали причини зниження курсу долара

Пропонуємо до обговорення:
Курс долара впав за квітень з 28 гривень до 27 гривень через падіння попиту на валюту.

Дивися повний текст У НБУ назвали причини зниження курсу долара.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88077
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 11:06

Вже відновили резерви, які витратили на підтримку гривні?
svyatoslav_hromyak
 
Повідомлень: 87
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 12:04

Ручное управление ....
olgakosuk
 
Повідомлень: 35
З нами з: 02.03.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 15:17

Re: У НБУ назвали причини зниження курсу долара

Если "ажиотажный всплеск спроса на валюту в марте был больше вызван психологическими факторами, нежели экономическими", почему тогда курс не вернулся на 25?
ОлегВМ
 
Повідомлень: 47
З нами з: 28.10.16
Подякував: 17 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:36

Как говорил Лао Цзи:

Чтобы нечто сжать, необходимо прежде расширить его.
Чтобы нечто ослабить, нужно прежде укрепить его.
Чтобы нечто уничтожить, необходимо прежде дать ему расцвести.
Чтобы нечто у кого-то отнять, нужно прежде дать ему.

Следуя этой мудрости, чтобы обвалить курс, нужно вначале укрепить его...
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1934
З нами з: 26.02.09
Подякував: 196 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Тракторист і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні впадуть зарплати: експерти назвали цифри
R2 » Нед 03 тра, 2020 11:02
5 1291
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 тра, 2020 16:09
glevant43
У Мінекономіки відзначили зниження цін на м'ясо, молоко...
R2 » Пон 04 тра, 2020 17:50
9 458
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 тра, 2020 15:38
Vovick
Індексація пенсій: назвали категорію громадян, яким не... 1, 2
R2 » Нед 03 тра, 2020 12:18
13 4424
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 тра, 2020 15:10
viskana82

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (85397)
05.05.2020 17:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.