Курс долара впав за квітень з 28 гривень до 27 гривень через падіння попиту на валюту.
Дивися повний текст У НБУ назвали причини зниження курсу долара.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 11:06
У НБУ назвали причини зниження курсу долара
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НБУ назвали причини зниження курсу долара.
Додано: Вів 05 тра, 2020 15:17
Re: У НБУ назвали причини зниження курсу долара
Если "ажиотажный всплеск спроса на валюту в марте был больше вызван психологическими факторами, нежели экономическими", почему тогда курс не вернулся на 25?
Додано: Вів 05 тра, 2020 16:36
Как говорил Лао Цзи:
Чтобы нечто сжать, необходимо прежде расширить его.
Чтобы нечто ослабить, нужно прежде укрепить его.
Чтобы нечто уничтожить, необходимо прежде дать ему расцвести.
Чтобы нечто у кого-то отнять, нужно прежде дать ему.
Следуя этой мудрости, чтобы обвалить курс, нужно вначале укрепить его...
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:33
Re: У НБУ назвали причини зниження курсу долара
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