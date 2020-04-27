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Як Мінекономіки пропонує підтримувати мікро- і малі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 тра, 2020 12:14
Пропонуємо до обговорення:
Програма пільгових кредитів "Нові гроші" передбачає видачу позикових коштів для мікро- та малого бізнесу під 3% на 2 роки.
Дивися повний текст Як Мінекономіки пропонує підтримувати мікро- і малі підприємства
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Додано: Вів 05 тра, 2020 12:14
му*** из министерства - вы лучше заставьте банки снизить проценты.
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