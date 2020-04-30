Програма пільгових кредитів "Нові гроші" передбачає видачу позикових коштів для мікро- та малого бізнесу під 3% на 2 роки.
Дивися повний текст Як Мінекономіки пропонує підтримувати мікро- і малі підприємства.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 12:14
Як Мінекономіки пропонує підтримувати мікро- і малі...
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Дивися повний текст Як Мінекономіки пропонує підтримувати мікро- і малі підприємства.
Додано: Вів 05 тра, 2020 19:35
Зачем долговая яма ФОП 1 группе, лучше бы хоть минимальную зарплату за период закрытия дали, как это делают в других странах, даже в России. А так это всё видимость помощи, а в итоге НИЧЕГО!
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