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Як Мінекономіки пропонує
підтримувати мікро- і малі...

Як Мінекономіки пропонує підтримувати мікро- і малі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 12:14

Як Мінекономіки пропонує підтримувати мікро- і малі...

Пропонуємо до обговорення:
Програма пільгових кредитів "Нові гроші" передбачає видачу позикових коштів для мікро- та малого бізнесу під 3% на 2 роки.

Дивися повний текст Як Мінекономіки пропонує підтримувати мікро- і малі підприємства.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 12:14

му*** из министерства - вы лучше заставьте банки снизить проценты.
us_capri_123
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:35

Зачем долговая яма ФОП 1 группе, лучше бы хоть минимальную зарплату за период закрытия дали, как это делают в других странах, даже в России. А так это всё видимость помощи, а в итоге НИЧЕГО!
inessabest25
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