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Від 7,5% до 9%: НБУ розкрив
усі варіанти облікової ставки

Від 7,5% до 9%: НБУ розкрив усі варіанти облікової ставки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 12:19

Від 7,5% до 9%: НБУ розкрив усі варіанти облікової ставки

Пропонуємо до обговорення:
Нацбанк оприлюднив підсумки дискусії членів комітету з монетарної політики щодо рівня облікової ставки.

Дивися повний текст Від 7,5% до 9%: НБУ розкрив усі варіанти облікової ставки.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 12:19

Давно пора!
folker
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 12:31

"Вертолётные деньги" только эскалируют проблемы.

Легкодоступные деньги стимулируют их брать, с целью рисковых вложений. Ведь "рисков нет, в случае чего - доберём ещё, может даже дешевле"

Таким образом, пузыри, которые уже надулись, и не могут поддерживать свой рост и/или текущие выплаты, - получают новый импульс, для дальнейшего роста (надувания), набиранию ещё бОльших долгов, и ещё более громкого падения в будущем
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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