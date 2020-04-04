Нацбанк оприлюднив підсумки дискусії членів комітету з монетарної політики щодо рівня облікової ставки.
Дивися повний текст Від 7,5% до 9%: НБУ розкрив усі варіанти облікової ставки.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 12:19
Від 7,5% до 9%: НБУ розкрив усі варіанти облікової ставки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Від 7,5% до 9%: НБУ розкрив усі варіанти облікової ставки.
Додано: Вів 05 тра, 2020 12:31
"Вертолётные деньги" только эскалируют проблемы.
Легкодоступные деньги стимулируют их брать, с целью рисковых вложений. Ведь "рисков нет, в случае чего - доберём ещё, может даже дешевле"
Таким образом, пузыри, которые уже надулись, и не могут поддерживать свой рост и/или текущие выплаты, - получают новый импульс, для дальнейшего роста (надувания), набиранию ещё бОльших долгов, и ещё более громкого падения в будущем
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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