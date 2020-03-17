|
|
|
Аеропорт "Київ" заявив про ризик банкрутства: просить...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 тра, 2020 12:26
Пропонуємо до обговорення:
Орендує міжнародний аеропорт "Київ" ім. І. Сікорського компанія "Майстер-Авіа" повторно звернулася до президента України, прем'єр-міністру, міністру інфраструктури та мера Києва з проханням про надання фінансової допомоги.
Дивися повний текст Аеропорт \"Київ\" заявив про ризик банкрутства: просить десятки мільйонів на зарплати
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88068
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 05 тра, 2020 12:26
Думаю что обонкротят ..
-
straponesa
-
-
- Повідомлень: 130
- З нами з: 12.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|362
|
|
|24
|1952
|
|
|4
|736
|
|