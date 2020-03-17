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Аеропорт "Київ" заявив про
ризик банкрутства: просить...

Аеропорт "Київ" заявив про ризик банкрутства: просить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 12:26

Аеропорт "Київ" заявив про ризик банкрутства: просить...

Пропонуємо до обговорення:
Орендує міжнародний аеропорт "Київ" ім. І. Сікорського компанія "Майстер-Авіа" повторно звернулася до президента України, прем'єр-міністру, міністру інфраструктури та мера Києва з проханням про надання фінансової допомоги.

Дивися повний текст Аеропорт \"Київ\" заявив про ризик банкрутства: просить десятки мільйонів на зарплати.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 12:26

Думаю что обонкротят ..
straponesa
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