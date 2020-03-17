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Аеропорт "Київ" заявив про
ризик банкрутства: просить...

Аеропорт "Київ" заявив про ризик банкрутства: просить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:11

  ssnet написав:
  _hunter написав:И еще столько же подождать

А что в Борисполе ждать не надо ? Еще в Жуляны может норм заехать такси чтоб забрать, в Борисполе приходится тащится с багажом с шлагбауму.

Маршрутку подождать...
Ну да -- 80 метров протолкать тележку с багажом -- непосильная задача... При этом там выше что-то про лоукосты писалось? -- т.е. перелеты с одной/двумя сумками -- без чемоданов...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:13

  _hunter написав:
  ssnet написав:
  _hunter написав:И еще столько же подождать

А что в Борисполе ждать не надо ? Еще в Жуляны может норм заехать такси чтоб забрать, в Борисполе приходится тащится с багажом с шлагбауму.

Маршрутку подождать...
Ну да -- 80 метров протолкать тележку с багажом -- непосильная задача... При этом там выше что-то про лоукосты писалось? -- т.е. перелеты с одной/двумя сумками -- без чемоданов...

я летаю и лоукостами на короткое время и на дельное дистанции относительно на долго.
ssnet
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:59

  ssnet написав:
  _hunter написав:
  ssnet написав:А что в Борисполе ждать не надо ? Еще в Жуляны может норм заехать такси чтоб забрать, в Борисполе приходится тащится с багажом с шлагбауму.

Маршрутку подождать...
Ну да -- 80 метров протолкать тележку с багажом -- непосильная задача... При этом там выше что-то про лоукосты писалось? -- т.е. перелеты с одной/двумя сумками -- без чемоданов...

лоукостами на короткое время и на дельное дистанции

Вот вообще фразы не понял.

Сколько раз в неделю полеты?
_hunter
 
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  #<12
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