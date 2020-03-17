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Аеропорт "Київ" заявив про ризик банкрутства: просить...
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Додано: Вів 05 тра, 2020 16:11
ssnet написав: _hunter написав:
И еще столько же подождать
А что в Борисполе ждать не надо ? Еще в Жуляны может норм заехать такси чтоб забрать, в Борисполе приходится тащится с багажом с шлагбауму.
Маршрутку подождать...
Ну да -- 80 метров протолкать тележку с багажом -- непосильная задача... При этом там выше что-то про лоукосты писалось? -- т.е. перелеты с одной/двумя сумками -- без чемоданов...
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Додано: Вів 05 тра, 2020 16:13
_hunter написав: ssnet написав: _hunter написав:
И еще столько же подождать
А что в Борисполе ждать не надо ? Еще в Жуляны может норм заехать такси чтоб забрать, в Борисполе приходится тащится с багажом с шлагбауму.
Маршрутку подождать...
Ну да -- 80 метров протолкать тележку с багажом -- непосильная задача... При этом там выше что-то про лоукосты писалось? -- т.е. перелеты с одной/двумя сумками -- без чемоданов...
я летаю и лоукостами на короткое время и на дельное дистанции относительно на долго.
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ssnet
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Додано: Вів 05 тра, 2020 16:59
ssnet написав: _hunter написав: ssnet написав:
А что в Борисполе ждать не надо ? Еще в Жуляны может норм заехать такси чтоб забрать, в Борисполе приходится тащится с багажом с шлагбауму.
Маршрутку подождать...
Ну да -- 80 метров протолкать тележку с багажом -- непосильная задача... При этом там выше что-то про лоукосты писалось? -- т.е. перелеты с одной/двумя сумками -- без чемоданов...
лоукостами на короткое время и на дельное дистанции
Вот вообще фразы не понял.
Сколько раз в неделю полеты?
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Додано: Вів 05 тра, 2020 17:58
ssnet написав:
в Борисполе приходится тащится с багажом с шлагбауму.
есть более удобный вариант: поднимайтесь на 2-й этаж (зона вылета), такси заежает на эстакаду и забирает вас. я уже года 3 к шлагбауму не хожу...
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Додано: Вів 05 тра, 2020 18:43
_hunter написав:
Если именно _утром_ прилетел/_вечером_ улетел -- еще быстрее получается -- в 25-30 вложиться можно.
30 минут было на такси ночью с Левого берега. Сколько туда ехать днем с Правого?
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Додано: Вів 05 тра, 2020 19:02
Gastarbaiter написав: _hunter написав:
Если именно _утром_
прилетел/_вечером_
улетел -- еще быстрее получается -- в 25-30 вложиться можно.
30 минут было на такси ночью с Левого берега. Сколько туда ехать днем с Правого?
Нет -- с Теремков, и именно утром (часов в 7 выезд) -- примерно 23 минуты.
Т.е. по начальным условиям зрада получилась совсем никакая? -- теперь днем ехать нужно? -- так смотреть нужно -- Бориспольская трасса днем тоже не особо плотная, проблемы на въездах, выездах.
Но теперь обратную ситуацию попробуем прикинуть -- именно _днем_ срочно в Жуляны понадобилось -- как пробки преодолевать будем?
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Додано: Сер 06 тра, 2020 12:57
Наверное самый дорогой аеропорт мира по сборам. Посадить одномоторный самолет стоит 500уе + 200уе за человека. В европе вы уложитесь в 70евро.
Получая сверхпрыбль не накопить резерв, ну уж простите.
Деньги которые они просят, лучше выплатить людям потерявшим работу и мелким предпринимателям.
А аеропорт пусть за счет основателей и инвесторов выживает.
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