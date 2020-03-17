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Аеропорт "Київ" заявив про
ризик банкрутства: просить...

Аеропорт "Київ" заявив про ризик банкрутства: просить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:11

  ssnet написав:
  _hunter написав:И еще столько же подождать

А что в Борисполе ждать не надо ? Еще в Жуляны может норм заехать такси чтоб забрать, в Борисполе приходится тащится с багажом с шлагбауму.

Маршрутку подождать...
Ну да -- 80 метров протолкать тележку с багажом -- непосильная задача... При этом там выше что-то про лоукосты писалось? -- т.е. перелеты с одной/двумя сумками -- без чемоданов...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:13

  _hunter написав:
  ssnet написав:
  _hunter написав:И еще столько же подождать

А что в Борисполе ждать не надо ? Еще в Жуляны может норм заехать такси чтоб забрать, в Борисполе приходится тащится с багажом с шлагбауму.

Маршрутку подождать...
Ну да -- 80 метров протолкать тележку с багажом -- непосильная задача... При этом там выше что-то про лоукосты писалось? -- т.е. перелеты с одной/двумя сумками -- без чемоданов...

я летаю и лоукостами на короткое время и на дельное дистанции относительно на долго.
ssnet
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:59

  ssnet написав:
  _hunter написав:
  ssnet написав:А что в Борисполе ждать не надо ? Еще в Жуляны может норм заехать такси чтоб забрать, в Борисполе приходится тащится с багажом с шлагбауму.

Маршрутку подождать...
Ну да -- 80 метров протолкать тележку с багажом -- непосильная задача... При этом там выше что-то про лоукосты писалось? -- т.е. перелеты с одной/двумя сумками -- без чемоданов...

лоукостами на короткое время и на дельное дистанции

Вот вообще фразы не понял.

Сколько раз в неделю полеты?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 17:58

  ssnet написав:в Борисполе приходится тащится с багажом с шлагбауму.

есть более удобный вариант: поднимайтесь на 2-й этаж (зона вылета), такси заежает на эстакаду и забирает вас. я уже года 3 к шлагбауму не хожу... :)
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Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 18:43

  _hunter написав:Если именно _утром_ прилетел/_вечером_ улетел -- еще быстрее получается -- в 25-30 вложиться можно.

30 минут было на такси ночью с Левого берега. Сколько туда ехать днем с Правого?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:02

  Gastarbaiter написав:
  _hunter написав:Если именно _утром_ прилетел/_вечером_ улетел -- еще быстрее получается -- в 25-30 вложиться можно.

30 минут было на такси ночью с Левого берега. Сколько туда ехать днем с Правого?

Нет -- с Теремков, и именно утром (часов в 7 выезд) -- примерно 23 минуты.

Т.е. по начальным условиям зрада получилась совсем никакая? -- теперь днем ехать нужно? -- так смотреть нужно -- Бориспольская трасса днем тоже не особо плотная, проблемы на въездах, выездах.
Но теперь обратную ситуацию попробуем прикинуть -- именно _днем_ срочно в Жуляны понадобилось -- как пробки преодолевать будем? :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:57

Наверное самый дорогой аеропорт мира по сборам. Посадить одномоторный самолет стоит 500уе + 200уе за человека. В европе вы уложитесь в 70евро.
Получая сверхпрыбль не накопить резерв, ну уж простите.
Деньги которые они просят, лучше выплатить людям потерявшим работу и мелким предпринимателям.
А аеропорт пусть за счет основателей и инвесторов выживает.
egor6508
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