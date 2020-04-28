Президент України Володимир Зеленський закликає Міністерство охорони здоров'я переглянути медичну реформу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.
Дивися повний текст Зеленський закликав МОЗ переглянути медичну реформу.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 13:13
Зеленський закликав МОЗ переглянути медичну реформу
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Дивися повний текст Зеленський закликав МОЗ переглянути медичну реформу.
Додано: Вів 05 тра, 2020 13:13
а ще він закликав путю припинити стріляти.
а ще можна закликати бєню не красти, або кобру не кусатися.
всесвітній йог і закликач, однако.
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