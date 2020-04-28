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Зеленський закликав МОЗ
переглянути медичну реформу

Зеленський закликав МОЗ переглянути медичну реформу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:13

Зеленський закликав МОЗ переглянути медичну реформу

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський закликає Міністерство охорони здоров'я переглянути медичну реформу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

Дивися повний текст Зеленський закликав МОЗ переглянути медичну реформу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:13

а ще він закликав путю припинити стріляти.
а ще можна закликати бєню не красти, або кобру не кусатися.
всесвітній йог і закликач, однако.
igorbuda52
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