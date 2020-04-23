Українським медикам потрібно підвищити зарплату вже цього року не менше ніж до 50%.
Дивися повний текст Українським медикам планують підвищити зарплатню на 50%.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 13:14
Українським медикам планують підвищити зарплатню на 50%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українським медикам планують підвищити зарплатню на 50%.
Додано: Вів 05 тра, 2020 13:14
вже другий місяць плпнують, а кляті зарплати непідвищуються.
може б презедент закликав?
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