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Українським медикам планують
підвищити зарплатню на 50%

Українським медикам планують підвищити зарплатню на 50%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:14

Українським медикам планують підвищити зарплатню на 50%

Пропонуємо до обговорення:
Українським медикам потрібно підвищити зарплату вже цього року не менше ніж до 50%.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:14

вже другий місяць плпнують, а кляті зарплати непідвищуються.
може б презедент закликав?
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:21

  igorbuda52 написав:вже другий місяць плпнують, а кляті зарплати непідвищуються.
може б презедент закликав?

Президент занят. Он сейчас весь в шоколаде. Аж слиплось.
Пародия Наполеона нам очень дорого обойдется.
p_a_l
 
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