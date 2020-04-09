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Вчені виявили зв'язок смертності від коронавірусу з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 тра, 2020 13:50
Пропонуємо до обговорення:
Велика кількість смертей заражених коронавірусів в деяких країнах може бути пов'язано з нестачею вітаміну D.
Дивися повний текст Вчені виявили зв'язок смертності від коронавірусу з дефіцитом вітаміну D
.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 13:50
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